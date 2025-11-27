На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,0
27 ноября, 2025
22:08
Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано в штате Аляска.
Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр располагался в 59 км к северо-западу от города Анкоридж. Очаг залегал на глубине 69,4 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
