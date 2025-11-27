Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    • 27 ноября, 2025
    • 22:08
    На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,0

    Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано в штате Аляска.

    Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.

    По ее данным, эпицентр располагался в 59 км к северо-западу от города Анкоридж. Очаг залегал на глубине 69,4 км.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

    Alyaskada güclü zəlzələ qeydə alınıb

