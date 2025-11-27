Alyaskada güclü zəlzələ qeydə alınıb
Digər ölkələr
- 27 noyabr, 2025
- 22:10
Alyaskada 6,0 bal gücündə zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geoloji Xidməti məlumat yayıb.
Yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 17:11-də (Bakı vaxtı ilə 21:11) Susitnadan 12 kilometr şimal-qərbdə qeydə alınıb. Zəlzələnin ocağı 69,4 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Sunami təhlükəsi yoxdur. Xəsarət və dağıntılar barədə məlumat verilmir.
