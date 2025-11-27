İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Alyaskada güclü zəlzələ qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    • 27 noyabr, 2025
    • 22:10
    Alyaskada güclü zəlzələ qeydə alınıb

    Alyaskada 6,0 bal gücündə zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geoloji Xidməti məlumat yayıb.

    Yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 17:11-də (Bakı vaxtı ilə 21:11) Susitnadan 12 kilometr şimal-qərbdə qeydə alınıb. Zəlzələnin ocağı 69,4 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Sunami təhlükəsi yoxdur. Xəsarət və dağıntılar barədə məlumat verilmir.

