Мюнхенская конференция отменила приглашение главе МИД Ирана
Другие страны
- 16 января, 2026
- 18:53
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи лишнн приглашения на Мюнхенскую конференцию по безопасности.
Как сообщает Report со ссылкой на Sky News, решение принято организаторами на фоне жесткого разгона протестов в Иране.
В заявлении организаторов отмечается, что несколько недель назад приглашения были направлены представителям правительства Ирана, в том числе Аббасу Арагчи, однако "в свете текущих событий Мюнхенская конференция по безопасности отзывает данные приглашения".
Мюнхенская конференция по безопасности в этом пройдет 13–15 февраля.
