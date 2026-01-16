Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мюнхенская конференция отменила приглашение главе МИД Ирана

    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 18:53
    Мюнхенская конференция отменила приглашение главе МИД Ирана

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи лишнн приглашения на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sky News, решение принято организаторами на фоне жесткого разгона протестов в Иране.

    В заявлении организаторов отмечается, что несколько недель назад приглашения были направлены представителям правительства Ирана, в том числе Аббасу Арагчи, однако "в свете текущих событий Мюнхенская конференция по безопасности отзывает данные приглашения".

    Мюнхенская конференция по безопасности в этом пройдет 13–15 февраля.

    Мюнхенская конференция по безопасности Аббас Арагчи Иран приглашение Протесты в Иране
    Münxen konfransı İran XİN başçısına göndərilmiş dəvəti ləğv edib
    Iran uninvited from Munich Security Conference

    Последние новости

    19:19

    Исмаил Сафи: Азербайджан проводит более решительную политику после победы в Карабахе

    В регионе
    19:11

    Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы в Каракасе

    Другие страны
    19:09
    Фото

    В Женеве прошла панельная дискуссия, посвященная WUF13

    Бизнес
    18:53

    Мюнхенская конференция отменила приглашение главе МИД Ирана

    Другие страны
    18:49

    СМИ: Украинская делегация едет в США на переговоры с Уиткоффом

    Другие страны
    18:42

    Президент Чехии: Украине придется пойти на "болезненные уступки" ради мира

    Другие страны
    18:33
    Фото

    Азербайджан подписал логистическое соглашение о проведении WUF13 - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    18:19

    Киберполиция задержала очередных организаторов нелегальных онлайн-казино

    Происшествия
    18:13

    Мать и четверо детей репатриированы из Сирии в Азербайджан

    Внутренняя политика
    Лента новостей