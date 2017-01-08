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    Мятежники в Кот-д'Ивуаре освободили министра обороны

    Вооруженные военнослужащие подняли бунт и устроили беспорядки в трех городах Кот-д'Ивуара

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Устроившие мятеж военные освободили министра обороны Кот-д'Ивуара и около десятка удерживаемых людей из заблокированного здания в ходе восстания в городе Буака.

    Как передает Report, об этом сoобшил Reuters.

    Ранее сообщалось, что устроившие бунт в Кот-д'Ивуаре военные открыли огонь по дому с министром обороны страны спустя полтора часа после того, как президент страны Алассан Уаттар объявил о достижении соглашения об окончании мятежа.

    Вооруженные военнослужащие подняли бунт и устроили беспорядки в трех городах Кот-д'Ивуара — Буака, Далоа и Корого.

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