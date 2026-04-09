    МВФ: Война на Ближнем Востоке приведет к росту цен на продовольствие

    09 апреля, 2026
    • 00:29
    МВФ: Война на Ближнем Востоке приведет к росту цен на продовольствие

    Война на Ближнем Востоке разрушает жизни и средства к существованию людей в регионе и за его пределами.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении по итогам встречи, состоявшейся 8 апреля между руководителями Международного валютного фонда (МВФ), Группы Всемирного банка (ГВБ) и Всемирной продовольственной программы (ВПП).

    На встрече были обсуждены последствия войны на Ближнем Востоке для глобальной экономики и продовольственной безопасности.

    "Война уже спровоцировала одно из крупнейших потрясений на мировых энергетических рынках. Резкий рост цен на нефть, газ и удобрения в сочетании с транспортными затруднениями неизбежно приведет к повышению цен на продовольствие и усилению продовольственной нестабильности", - говорится в заявлении.

    Отмечается, что основная тяжесть последствий ляжет на наиболее уязвимые слои населения мира, особенно в странах с низким уровнем дохода, зависящих от импорта.

    "Скачки цен на топливо и потенциальный резкий рост цен на продовольствие вызывают особую обеспокоенность в условиях ограниченного бюджетного пространства и уже высокого долгового бремени, что снижает способность правительств защищать уязвимые домохозяйства.

    Наши институты продолжат внимательно отслеживать развитие ситуации и координировать использование всех имеющихся инструментов для поддержки тех, кто пострадал от кризиса", - подчеркивается в документе.

    BVF: Yaxın Şərqdəki müharibə ərzaq qiymətlərinin yüksəlməsinə gətirib çıxaracaq

