МВФ: Война на Ближнем Востоке приведет к росту цен на продовольствие
- 09 апреля, 2026
- 00:29
Война на Ближнем Востоке разрушает жизни и средства к существованию людей в регионе и за его пределами.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении по итогам встречи, состоявшейся 8 апреля между руководителями Международного валютного фонда (МВФ), Группы Всемирного банка (ГВБ) и Всемирной продовольственной программы (ВПП).
На встрече были обсуждены последствия войны на Ближнем Востоке для глобальной экономики и продовольственной безопасности.
"Война уже спровоцировала одно из крупнейших потрясений на мировых энергетических рынках. Резкий рост цен на нефть, газ и удобрения в сочетании с транспортными затруднениями неизбежно приведет к повышению цен на продовольствие и усилению продовольственной нестабильности", - говорится в заявлении.
Отмечается, что основная тяжесть последствий ляжет на наиболее уязвимые слои населения мира, особенно в странах с низким уровнем дохода, зависящих от импорта.
"Скачки цен на топливо и потенциальный резкий рост цен на продовольствие вызывают особую обеспокоенность в условиях ограниченного бюджетного пространства и уже высокого долгового бремени, что снижает способность правительств защищать уязвимые домохозяйства.
Наши институты продолжат внимательно отслеживать развитие ситуации и координировать использование всех имеющихся инструментов для поддержки тех, кто пострадал от кризиса", - подчеркивается в документе.