​МВФ выделит Сальвадору финпомощь для борьбы с COVID-19

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил запрос Сальвадора о предоставлении срочной финансовой помощи в размере $389 млн для борьбы с COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом решении сообщается на сайте организации.

В заявлении МВФ подчеркивается, что Сальвадор начал предпринимать жесткие меры для предотвращения распространения коронавируса в начале февраля, то есть еще до выявления первого случая заражения на его территории. Отмечается, что эти меры могут негативно сказаться на экономической ситуации в стране.

"Пандемия COVID-19 оказывает серьезное влияние на Сальвадор, создавая экстренные потребности в сфере платежного баланса...Срочная финансовая помощь от МВФ через Инструмент быстрого финансирования обеспечит необходимую ликвидность, которая поддержит власти (Сальвадора) в противостоянии кризису, поможет покрыть увеличившиеся расходы на здравоохранение", - пояснили в фонде.