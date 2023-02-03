МВФ: Среди ведущих западных стран наихудший прогноз ожидается по Великобритании

Прогноз аналитиков Международного валютного фонда (МВФ) по экономике Великобритании на текущий год оказался наихудшим среди ведущих западных стран.

Прогноз аналитиков Международного валютного фонда (МВФ) по экономике Великобритании на текущий год оказался наихудшим среди ведущих западных стран.

Как передает Report, об этом говорится в сюжете телеканала Channel 4.

По итогам 2023 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) Великобритании упадет более чем на 0,5%.

"Экономическая политика, проводимая Лондоном, сейчас не совсем попадает в цель <....> Высокие счета за электроэнергию и продукты осложняют жизнь гражданам. В стране не хватает кадров, растут ипотечные кредиты и налоги", - указал телеканал.

Авторы ролика предостерегают, что британская экономика в текущем году может столкнуться с рецессией. Это будет иметь "море последствий" и проблем для рядовых граждан королевства.