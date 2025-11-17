Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    МВФ предлагает Украине новую кредитную программу на 8 млрд долларов

    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 21:10
    Миссия Международного валютного фонда подготовила для Украины новую программу кредитования на $8 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщает глава Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа в соцсетях.

    По ее словам, в ходе официальных переговоров по новой программе были обсуждены детали украинского бюджета на 2026 год с руководителем миссии МВФ Гэвином Греем и его коллегами.

    "Общий объем программы, которую МВФ предлагает Украине, составляет около $8 млрд на 4 года. Это меньше, чем мы ожидали и чем нам нужно, но программа МВФ - ключ к получению финансирования от других партнеров, в том числе и репарационного кредита", - добавила она.

    Она уточнила, что запуск программы и первые выплаты ожидаются в январе.

    При этом для старта программы необходимо утверждение бюджета на 2026 год в рамках согласованного с фондом дефицита.

    BVF Ukraynaya 8 milyard dollarlıq yeni kredit proqramı təklif edir

