МВФ предлагает Украине новую кредитную программу на 8 млрд долларов

Миссия Международного валютного фонда подготовила для Украины новую программу кредитования на $8 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает глава Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа в соцсетях.

По ее словам, в ходе официальных переговоров по новой программе были обсуждены детали украинского бюджета на 2026 год с руководителем миссии МВФ Гэвином Греем и его коллегами.

"Общий объем программы, которую МВФ предлагает Украине, составляет около $8 млрд на 4 года. Это меньше, чем мы ожидали и чем нам нужно, но программа МВФ - ключ к получению финансирования от других партнеров, в том числе и репарационного кредита", - добавила она.

Она уточнила, что запуск программы и первые выплаты ожидаются в январе.

При этом для старта программы необходимо утверждение бюджета на 2026 год в рамках согласованного с фондом дефицита.