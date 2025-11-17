İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    • 17 noyabr, 2025
    BVF Ukraynaya 8 milyard dollarlıq yeni kredit proqramı təklif edir

    Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) missiyası Ukrayna üçün 8 milyard dollarlıq yeni kredit proqramı hazırlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ali Radanın Büdcə məsələləri komitəsinin sədri Roksolana Pidlasa sosial şəbəkələrdə bildirib.

    O qeyd edib ki, yeni proqram üzrə rəsmi danışıqlar zamanı Ukraynanın 2026-cı il büdcəsinin detalları BVF missiyasının rəhbəri Qevin Qrey və həmkarları ilə müzakirə olunub.

    "BVF-nin Ukraynaya təklif etdiyi proqramın ümumi həcmi dörd il ərzində təxminən səkkiz milyard dollar təşkil edir. Bu, gözlədiyimizdən və ehtiyacımızdan azdır, lakin BVF proqramı digər tərəfdaşlardan, o cümlədən reparasiya kreditindən maliyyə əldə etməyin açarıdır", – deyə o əlavə edib.

    Pidlasanın sözlərinə görə, proqramın işə salınması və ilk ödənişlər yanvarda gözlənilir.

    Bununla yanaşı, proqramın başlanması üçün fondla razılaşdırılmış kəsir çərçivəsində 2026-cı il büdcəsinin təsdiqi tələb olunur.

    МВФ предлагает Украине новую кредитную программу на 8 млрд долларов

