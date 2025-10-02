МВД: В протестах по всей Франции могут принять участие до 400 тыс. человек

Министерство внутренних дел Франции ожидает снижения явки на организованные профсоюзами 2 октября митинги и протестные марши, по сравнению с общенациональным днем демонстраций и забастовок 18 сентября.

Как сообщает Report, об этом пишет газета Le Figaro, власти ожидают, что в этот раз численность протестующих не превысит 400 тыс. человек.

Это на 100 тыс. меньше, чем в МВД насчитали на протестах 18 сентября - сами профсоюзы, впрочем, тогда заявляли об участии 1 млн человек. В тот раз власти ожидали спонтанные акции сторонников интернет-движения, действующего под лозунгом "Заблокируем все!", а также беспорядков на манифестациях с участием тысяч радикалов, поэтому были задействованы до 80 тыс. полицейских, и к концу дня было задержано более 300 человек, согласно заявлениям министра внутренних дел Брюно Ретайо.

Однако 2 октября власти ожидают существенно более низкий уровень напряженности на акциях по всей стране, за исключением ряда крупных городов вроде Нанта, Ренна, Тулузы, Лиона и Дижона, где собирается много ультралевых активистов. В этот раз власти не стали уточнять, сколько полицейских и жандармов будет задействовано для охраны порядка в европейской части страны, однако префект полиции Парижа Лоран Нуньес пообещал задействовать 5 тыс. стражей порядка для наблюдения за улицами французской столицы.