İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Fransada bu gün keçiriləcək aksiyalarda 400 min nəfərin iştirakı gözlənilir

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 02:57
    Fransada bu gün keçiriləcək aksiyalarda 400 min nəfərin iştirakı gözlənilir

    Fransa Daxili İşlər Nazirliyi həmkarlar ittifaqları tərəfindən 2 oktyabrda təşkil ediləcək mitinqlər və etiraz yürüşlərində iştirakın 18 sentyabrda keçirilmiş ümummilli nümayiş və tətil gününə nisbətən azalacağını gözləyir.

    "Report" bu barədə "Le Figaro" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, hakimiyyət bu dəfə etirazçıların sayının 400 min nəfəri keçməyəcəyini proqnozlaşdırır.

    Qeyd edək ki, sentyabrın ortalarında keçirilən digər aksiyalarda rəsmi mənbələr 500 min nəfərin iştirak etdiyini açıqlasalar da, həmkarlar ittifaqları bu sayın 1 milyon olduğunu bildirmişdi.

    Etirazların qarşısının alınması üçün 80 mindən çox təhlükəsizlik qüvvəsi əməkdaşı cəlb edilmişdi.

    Həmkarlar ittifaqları hökumətdən əvvəlki hakimiyyətin təklif etdiyi büdcə layihəsindən və pensiya, sosial ödənişlər və dövlət sektorundakı maaşların bir il müddətinə dondurulması planlarından imtina etməsini tələb edirlər. Onlar həmçinin 3 min dövlət qulluqçusunun ixtisarı, işsizlik ödənişləri sisteminin islahatı və pensiya yaşının 64-ə qaldırılmasına qarşı çıxırlar.

    Fransa etiraz iğtişaş

    Son xəbərlər

    03:24

    XİN başçısı: Cənubi Koreya və ABŞ arasında təhlükəsizlik sahəsində təxmini razılaşma əldə olunub

    Digər ölkələr
    02:57

    Fransada bu gün keçiriləcək aksiyalarda 400 min nəfərin iştirakı gözlənilir

    Digər ölkələr
    02:19

    Ağdamda üçotaqlı evdə yanğın baş verib, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    01:54

    Qazaxıstanla Pakistan arasında təhlükəsizlik məsləhətləşmələri keçirilib

    Digər ölkələr
    01:27

    Mask tarixdə sərvəti 500 milyard dollara çatan ilk insan olub

    Biznes
    01:20

    Avropa Komissiyası iki həftə sonra müdafiə üzrə yol xəritəsi təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    01:07
    Foto

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" turnir cədvəlində altıncı pillədə qərarlaşıb

    Futbol
    01:05

    UEFA Çempionlar Liqasında daha doqquz oyun keçirilib

    Futbol
    01:02

    Çernobıl AES-də enerji təchizatı bərpa edilib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti