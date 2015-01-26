 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МВД Украины: число раненых при обстреле Мариуполя возросло до 105

    12 из них в тяжелом состоянии

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Число раненых в результате субботнего обстрела Мариуполя возросло до 105 человек. Как cообщает Report, об этом написал на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

    По его данным, в больницы поступило в итоге 105 мирных жителей Мариуполя, 12 из них в тяжелом состоянии.

    Ранее сообщалось, что при обстреле окраин Мариуполя погибли 30 человек, свыше 90 получили ранения. В Киеве заявили, что ответственность за обстрел лежит на сепаратистах.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi