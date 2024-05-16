МВД Словакии: Страна стоит на пороге гражданской войны

Словакия стоит на пороге гражданской войны.
Как передает Report, об этом словацкие СМИ сообщают со ссылкой на заявление глава МВД страны Матуша Шутая Эштока в связи с покушением на премьера Роберта Фицо.
По его словам, нападение на премьера было совершено по политическим мотивам.
Между тем, полиция страны обвинила стрелявшего в премьера в попытке умышленного убийства из мести, ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения.
Отметим, что Фицо еще в апреле в видеообращении к согражданам допустил риск покушения на одного из ведущих словацких политиков из партий правительственной коалиции.
Он отметил, что близкие либеральной оппозиции СМИ "непристойно оскорбляют правительственных политиков".
"Я просто жду, когда это [разочарование] <...> перерастет в убийство одного из ведущих правительственных политиков", - сказал ранее Фицо