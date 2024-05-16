МВД Словакии: Страна стоит на пороге гражданской войны

Словакия стоит на пороге гражданской войны.

Словакия стоит на пороге гражданской войны.

Как передает Report, об этом словацкие СМИ сообщают со ссылкой на заявление глава МВД страны Матуша Шутая Эштока в связи с покушением на премьера Роберта Фицо.

По его словам, нападение на премьера было совершено по политическим мотивам.

Между тем, полиция страны обвинила стрелявшего в премьера в попытке умышленного убийства из мести, ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

Отметим, что Фицо еще в апреле в видеообращении к согражданам допустил риск покушения на одного из ведущих словацких политиков из партий правительственной коалиции.

Он отметил, что близкие либеральной оппозиции СМИ "непристойно оскорбляют правительственных политиков".

"Я просто жду, когда это [разочарование] <...> перерастет в убийство одного из ведущих правительственных политиков", - сказал ранее Фицо