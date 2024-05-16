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МВД Словакии: Страна стоит на пороге гражданской войны

МВД Словакии: Страна стоит на пороге гражданской войны Словакия стоит на пороге гражданской войны.
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16 мая 2024 г. 12:36
МВД Словакии: Страна стоит на пороге гражданской войны

Словакия стоит на пороге гражданской войны.

Как передает Report, об этом словацкие СМИ сообщают со ссылкой на заявление глава МВД страны Матуша Шутая Эштока в связи с покушением на премьера Роберта Фицо.

По его словам, нападение на премьера было совершено по политическим мотивам.

Между тем, полиция страны обвинила стрелявшего в премьера в попытке умышленного убийства из мести, ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

Отметим, что Фицо еще в апреле в видеообращении к согражданам допустил риск покушения на одного из ведущих словацких политиков из партий правительственной коалиции.

Он отметил, что близкие либеральной оппозиции СМИ "непристойно оскорбляют правительственных политиков".

"Я просто жду, когда это [разочарование] <...> перерастет в убийство одного из ведущих правительственных политиков", - сказал ранее Фицо

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Версия на английском языке Slovakia on verge of civil war, interior minister says
Версия на азербайджанском языке Slovakiya DİN: Ölkə vətəndaş müharibəsinin astanasındadır

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