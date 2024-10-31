США обсудят с партнерами ответ на ракетный запуск КНДР

Вашингтонская администрация обсудит с партнерами ответные меры на запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

Вашингтонская администрация обсудит с партнерами ответные меры на запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в формате "2+2" с участием глав внешнеполитических и военных ведомств США и Республики Корея в Вашингтоне.

"Мы проводим тесные консультации с нашими партнерами, с Японией", - сказал он,

Блинкен констатировал, что ранее он и его южнокорейский коллега обсудили данную ситуацию по телефону с главой дипведомства Японии.

"В последующие дни мы, как и всегда, сосредоточим внимание на этом, в том числе на том, какие ответные действия мы предпримем", - добавил госсекретарь США.

По данным Минобороны Японии, запущенная КНДР ракета находилась в полете рекордные 86 минут и за это время поднялась на максимальную за все время высоту более 7 тыс. км. Она преодолела расстояние в 1 тыс. км и упала примерно в 200 км к западу от японского острова Окусири вблизи Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что на месте испытаний лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что республика не изменит курс, предусматривающий укрепление ядерных вооруженных сил.