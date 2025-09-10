ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Катар Средний коридор Протесты во Франции
    МВД Польши сообщило об обнаружении обломков 16 беспилотников

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 23:45
    По состоянию на вечер среды на территории Польши обнаружены обломки 16 беспилотных летательных аппаратов.

    Как передает Report, об этом сообщили в польском Министерстве внутренних дел и администрации.

    "Были обнаружены обломки 16 беспилотников", - говорится в заявлении.

    В ведомстве добавили, что службы, подчиненные ведомству, в первую очередь полиция, пограничная охрана и Государственная пожарная служба, ведут активную работу и находятся в состоянии постоянной готовности.

    Ранее пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая сообщала об обнаружении обломков ракеты "неизвестного происхождения" и фрагментов 12 БПЛА.

    Перед этим оперативное командование вооруженных сил Польши заявило о проведении в воздушном пространстве страны операции по нейтрализации нарушивших границу беспилотных летательных объектов. Поднятая по тревоге авиация Польши и союзников по НАТО применила против них оружие, объекты были сбиты. Силы ПВО, авиация Польши и НАТО вернулись к штатному несению службы после приведения в повышенную боеготовность.

    Глава правительства Польши Дональд Туск заявил журналистам, что Россия нарушила беспилотниками воздушное пространство его страны и это, вероятно, было широкомасштабной провокацией.

