    Polşa DİN 16 pilotsuz uçuş aparatının qalıqlarının aşkar edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 10 sentyabr, 2025
    • 23:54
    Polşa DİN 16 pilotsuz uçuş aparatının qalıqlarının aşkar edildiyini açıqlayıb

    Sentyabrın 10-u axşam saatlarına olan məlumata görə, Polşa ərazisində 16 pilotsuz uçuş aparatının qalıqları aşkar edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    "Birləşmiş xidmətlər tərəfindən 16 PUA-nın qalıqları aşkar edilib", – deyə məlumatda qeyd olunub.

    Nazirlik əlavə edib ki, quruma tabe olan xidmətlər fəal şəkildə işləyir və daim tam hazırlıq vəziyyətindədirlər.

    Bundan əvvəl nazirliyin mətbuat katibi Karolina Qaleçka "mənşəyi naməlum" olan bir raketin və 12 PUA fraqmentinin tapıldığını açıqlamışdı.

    Bu hadisədən öncə isə Polşa Silahlı Qüvvələrinin Operativ Komandanlığı ölkənin hava məkanında sərhədi pozan pilotsuz uçuş aparatlarının zərərsizləşdirilməsi üzrə əməliyyat keçirdiklərini bəyan etmişdi. Həyəcan siqnalı ilə havaya qaldırılan Polşa və NATO aviasiyası həmin hədəflərə qarşı silah tətbiq edərək dronları vurub. Əməliyyatdan sonra Polşa və NATO-nun hava hücumundan müdafiə qüvvələri əvvəlki döyüş növbətçiliyinə qayıdıb.

    Polşanın Baş naziri Donald Tusk isə jurnalistlərə bildirib ki, dronların hava məkanına nüfuzu çox güman ki, genişmiqyaslı bir təxribat idi.

