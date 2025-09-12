Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    МВД Польши сообщило об обнаружении 17-го БПЛА

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 03:47
    МВД Польши сообщило об обнаружении 17-го БПЛА

    Очередной беспилотник, нарушивший воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября, обнаружен на юго-востоке Польши, всего такие объекты найдены в 17 местах на территории страны.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая.

    "17-й дрон найден в населенном пункте Примярки, волость Ксенжополь, район Билгорай", - написала она в X.

    До этого сообщалось о 16 найденных БПЛА на востоке, юго-востоке, центре и севере страны.

