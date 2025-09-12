МВД Польши сообщило об обнаружении 17-го БПЛА
- 12 сентября, 2025
- 03:47
Очередной беспилотник, нарушивший воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября, обнаружен на юго-востоке Польши, всего такие объекты найдены в 17 местах на территории страны.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая.
"17-й дрон найден в населенном пункте Примярки, волость Ксенжополь, район Билгорай", - написала она в X.
До этого сообщалось о 16 найденных БПЛА на востоке, юго-востоке, центре и севере страны.
