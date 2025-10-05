Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    МВД: Парламентские выборы в Сирии проходят без нарушений

    • 05 октября, 2025
    • 17:21
    МВД: Парламентские выборы в Сирии проходят без нарушений

    Министерство внутренних дел Сирии не зафиксировало нарушений в ходе голосования на выборах в Народный совет (однопалатный парламент), которое проходит в большинстве провинций арабской республики.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканалу Al Hadath источник в ведомстве.

    По его словам, "никаких нарушений в ходе голосования не наблюдалось". В официальном заявлении МВД подчеркивается, что его подразделения "выполнили утвержденный план по обеспечению безопасности избирательных участков, организации передвижения граждан и бесперебойного движения транспорта, что позволило избирателям легко и в безопасности добраться до урн для голосования".

    В свою очередь председатель Высшего комитета по выборам в Народный совет Мухаммед аль-Ахмед подтвердил, что избирательный процесс проходит гладко.

    В воскресенье в 09:00 по местному времени в 11 из 14 сирийских провинций для членов коллегий открылись избирательные участки. В нескольких из них процесс голосования завершился и начался подсчет, работа некоторых, в том числе в Национальной библиотеке в Дамаске, продлена.

    За места в парламенте ведут борьбу 1 578 кандидатов, среди них 14% - женщины. В общей сложности свои голоса должны отдать около 6 тыс. членов коллегий выборщиков. Им предстоит отобрать 140 из 210 депутатов высшего законодательного органа, а остальные 70 будут назначены временным президентом Ахмедом аш-Шараа. Как ожидается, окончательные результаты объявят на пресс-конференции в начале следующей недели.

