Suriya DİN: Parlament seçkiləri qanunu pozuntusu olmadan keçirilir
- 05 oktyabr, 2025
- 17:59
Suriyanın Daxili İşlər Nazirliyi respublikanın əksər əyalətlərində Xalq Şurasına (birpalatalı parlament) keçirilən seçkilərdə səsvermə zamanı heç bir qanun pozuntusu qeydə almayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Al Hadath" telekanalına nazirlikdəki mənbə bildirib.
Mənbənin sözlərinə görə, səsvermə zamanı heç bir qanun pozuntusu müşahidə edilməyib. Daxili İşlər Nazirliyi açıqlamasında onun bölmələrinin seçki məntəqələrinin təhlükəsizliyini və vətəndaşların hərəkətini təşkil etmək, nəqliyyatın fasiləsiz hərəkətini təmin etmək, seçicilərin asanlıqla və təhlükəsiz şəkildə seçki qutularına çatmasına şərait yaratmaq məqsədilə təsdiq olunmuş planı icra etdiyini vurğulayır.
Öz növbəsində, Xalq Şurasına Seçkilər üzrə Ali Komitənin sədri Məhəmməd əl-Əhməd də seçki prosesinin rəvan getdiyini təsdiqləyib.
Bazar günü yerli vaxtla səhər saat 9:00-da Suriyanın 14 əyalətindən 11-də seçki kollegiyalarının üzvləri üçün seçki məntəqələri açılıb. Onların bir neçəsində səsvermə prosesi başa çatıb və səslərin sayılmasına başlanılıb, bəzilərində, o cümlədən Dəməşqdəki Milli Kitabxanada proses uzadılıb.
Deputat yerləri uğrunda 1 578 namizəd mübarizə aparır ki, onların da 14 %-i qadınlardır. Ümumilikdə, seçki kollegiyasının təxminən 6 000 üzvünün səs verməsi gözlənilir. Onlar ali qanunverici orqanın 210 üzvündən 140-ı seçəcək, qalan 70-ni isə müvəqqəti prezident Əhməd əl-Şaraa təyin edəcək. Yekun nəticələrin gələn həftənin əvvəlində keçiriləcək mətbuat konfransında açıqlanması gözlənilir.