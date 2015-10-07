МВД Афганистана: Армия за сутки ликвидировала около 50 боевиков

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Армия и полиция Афганистана за сутки в ходе спецопераций ликвидировали 49 боевиков. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявили в министерстве внутренних дел страны Афганистана.

Спецоперации прошли в 12 провинциях.

"В результате были ликвидированы 49 боевиков, еще 21 получил ранения и один был задержан силами безопасности Афганистана", — говорится в заявлении министерства.

Военные также изъяли боеприпасы.

На территории Афганистана действует радикальное движение "Талибан", правительственные войска постоянно проводят спецоперации, направленные на борьбу с боевиками.