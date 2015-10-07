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    МВД Афганистана: Армия за сутки ликвидировала около 50 боевиков

    Спецоперации прошли в 12 провинциях

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Армия и полиция Афганистана за сутки в ходе спецопераций ликвидировали 49 боевиков. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявили в министерстве внутренних дел страны Афганистана. 

    Спецоперации прошли в 12 провинциях.

    "В результате были ликвидированы 49 боевиков, еще 21 получил ранения и один был задержан силами безопасности Афганистана", — говорится в заявлении министерства.

    Военные также изъяли боеприпасы.

    На территории Афганистана действует радикальное движение "Талибан", правительственные войска постоянно проводят спецоперации, направленные на борьбу с боевиками.

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