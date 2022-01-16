Мужчина, захвативший заложников в техасской синагоге, погиб

Неизвестный захватил заложников в синагоге города Колливилль в американском штате Техас.

Полиция американского Колливилла в штате Техас подтвердила, что подозреваемый в захвате заложников в синагоге мертв.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN .

"Около 9 часов вечера группа по освобождению заложников проникла в синагогу, они спасли троих заложников. Подозреваемый мертв", - сказал начальник полиции Колливилла Майкл Миллер.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что все заложники в синагоге в Колливиле освобождены, они не пострадали. Издание Fort Worth Star-Telegram заявляло со ссылкой на конгрессвумена Бет ван Дайна, что захвативший заложников мертв.

Захвативший заложников в субботу в синагоге Колливилла удерживал четырех человек, в том числе раввина. Спустя несколько часов он отпустил одного человека. Отмечалось, что захватчик угрожал якобы спрятанными бомбами и требовал освободить женщину, осужденную за нападение и покушение на убийство американского солдата в Афганистане. СМИ сообщали, что речь якобы идет о сестре захватчика Аафии Сиддики, которая получила 86 лет тюрьмы и содержится в заключении на базе ВВС недалеко от Форт-Уэрта в Техасе. Позднее телеканал CNN информировал, что адвокат Сиддики опроверг информацию, что захвативший заложников был братом ее подзащитной.

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Все заложники в синагоге в Коннивилле были освобождены, они не пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о б этом сообщил в субботу вечером у себя в Twitter губернатор штата Грэг Эбботт.

"Молитвы были услышаны. Все заложники на свободе, (они) живы и невредимы", - написал он.

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Неизвестный захватил заложников в синагоге города Колливилль в американском штате Техас.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает полиция города Колливилль в социальной сети Twitter.

"Операция спецназа проходит по адресу 6100 по улице Плезант Ран. Всех жителей близлежащих районов эвакуируют", - сообщает полиция города Колливилль в Twitter.

По данным местных СМИ, вооруженный мужчина захватил в заложники находившихся в синагоге людей, в том числе раввина.