    Мухаммед Мустафа: Газа и Западный берег – единое целое и основа для создания Палестинского государства

    Другие страны
    • 21 ноября, 2025
    • 00:00
    Газа и Западный берег являются единым политическим и географическим целым в составе Государства Палестина, а решение на основе двух государств - единственный жизнеспособный путь к безопасности и стабильности для всех в регионе.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Брюсселе заявил премьер-министр Палестинской администрации (ПА) Мохаммед Мустафа на совместной пресс-конференции с комиссаром по вопросам Средиземноморья Дубравкой Шуицей.

    ПА представила на первой донорской конференции прогресс в реализации национальной программы реформ, которая осуществляется с опережением графика.

    "Этот прогресс достигается на фоне ежедневного финансового давления и прямой политики Израиля, направленной на ослабление Палестинской автономии и ее способности функционировать и предоставлять нашему народу необходимые услуги", - сказал М. Мустафа.

    Но, по словам премьера, правительство не может поддерживать реформы, если ему отказывают в собственных доходах.

    "Нынешний финансовый кризис имеет политические мотивы. Израиль удерживает доходы Палестины от таможенных пошлин, что ставит под угрозу выплату заработной платы, непрерывность предоставления услуг и стабильность как в Газе, так и на Западном берегу", - отметил он.

    В свою очередь еврокомиссар Шуица, отвечая на вопрос, что делается для решения этих финансовых проблем ПА, сообщила, что ЕС оказывает давление на Израиль.

    "Мы используем свои дипломатические каналы и весь политический капитал, чтобы подтолкнуть Израиль к "освобождению" этих средств. И это один из очень важных шагов, так как сейчас речь идет о сумме от 3 до 4 миллиардов евро, достаточно значительной и необходимой для прочной и стабильной Палестинской автономии", - сказала она.

    Məhəmməd Mustafa: Qəzza və İordan çayının Qərb sahili vahid bir bütöv və Fələstin dövlətinin yaradılması üçün əsasdır

