İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Məhəmməd Mustafa: Qəzza və İordan çayının Qərb sahili vahid bir bütöv və Fələstin dövlətinin yaradılması üçün əsasdır

    Digər ölkələr
    • 21 noyabr, 2025
    • 00:25
    Məhəmməd Mustafa: Qəzza və İordan çayının Qərb sahili vahid bir bütöv və Fələstin dövlətinin yaradılması üçün əsasdır

    Qəzza və İordan çayının Qərb sahili Fələstin Dövlətinin tərkibində vahid siyasi və coğrafi məkan təşkil edir, iki dövlət əsasında həll isə regiondakı hər kəs üçün təhlükəsizlik və sabitliyə aparan yeganə real yoldur.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Brüsseldə Fələstin Muxtariyyətinin Baş naziri Məhəmməd Mustafa Aralıq dənizi məsələləri üzrə komissar Dubravka Şuytsa ilə birgə mətbuat konfransında bildirib.

    Fələstin ilk donor konfransında milli islahat proqramının icrasında əldə olunan irəliləyişi təqdim edib və bu proqramın qrafikdən əvvəl həyata keçirildiyi vurğulanıb.

    "Bu irəliləyiş gündəlik maliyyə təzyiqləri və İsrailin Fələstin Muxtariyyətini zəiflətməyə, onun fəaliyyətini və xalqımıza zəruri xidmətləri göstərmək imkanlarını məhdudlaşdırmağa yönəlmiş birbaşa siyasəti fonunda əldə olunur", – deyə M.Mustafa bildirib.

    Baş nazirin sözlərinə görə, hökumət öz gəlirlərindən məhrum olunarsa, islahatları davam etdirə bilməz:

    "Hazırkı maliyyə böhranı siyasi motivlidir. İsrail Fələstinin gömrük rüsumlarından gəlirlərini saxlayır ki, bu da maaşların ödənilməsini, xidmətlərin davamlılığını və həm Qəzzada, həm də Qərb sahilində sabitliyi təhlükə altına qoyur".

    Öz növbəsində, komissar Şuytsa Fələstinin maliyyə problemlərinin həlli ilə bağlı suala cavabında bildirib ki, Aİ İsrailə təzyiq göstərir:

    "Biz diplomatik kanallarımızdan və bütün siyasi kapitalımızdan istifadə edirik ki, İsraili bu vəsaitləri "azad etməyə" təşviq edək. Bu, çox mühüm addımlardan biridir, çünki söhbət 3–4 milyard avro məbləğindən gedir. Bu, kifayət qədər böyük və Fələstin Administrasiyasının möhkəm və sabit olması üçün zəruri məbləğdir", – deyə o vurğulayıb.

    Avropa İttifaqı Fələstin İsrail
    Мухаммед Мустафа: Газа и Западный берег – единое целое и основа для создания Палестинского государства

    Son xəbərlər

    00:49
    Video

    "Zəngəzur dəhlizi ətrafındakı ərazilər Azərbaycana qaytarılır" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    00:25

    Məhəmməd Mustafa: Qəzza və İordan çayının Qərb sahili vahid bir bütöv və Fələstin dövlətinin yaradılması üçün əsasdır

    Digər ölkələr
    00:11

    Ağ Ev: ABŞ Ukrayna ilə bağlı sülh planı üzərində ciddi şəkildə işləməyə davam edir

    Digər ölkələr
    00:08

    Nazir: "Azad olunmuş torpaqlarda aqroparklar Azərbaycan və region üçün yeni aqrar modeli formalaşdıracaq"

    ASK
    23:56

    BMT Ukrayna ilə bağlı istənilən sülh prosesini dəstəkləməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    23:40

    "Axios": ABŞ Ukraynanı əmin edib ki, onun mövqeləri nəzərə alınaraq plana əlavə olunacaq

    Digər ölkələr
    23:35

    Laçın kəndlərinin torpaq potensialı yenidən qiymətləndirilib

    ASK
    23:32

    Türkiyə ilə Aİ arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

    Region
    23:29
    Foto

    ABŞ-də azərbaycanlı icma rəhbəri Cənubi Türk Amerika Ticarət Palatasının vitse-prezidenti seçilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti