Мугабе впервые появился на публике после перехода власти в Зимбабве к военным

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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Президент Зимбабве Роберт Мугабе cегодня появился на публике впервые с тех пор, как военные взяли под контроль ситуацию в стране.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Мугабе прибыл на церемонию вручения дипломов в университете Зимбабве, расположенном в столице страны - городе Хараре. Он присутствует на церемонии ежегодно, так как является его ректором. Собравшиеся на мероприятии люди радостно приветствовали Мугабе, отмечает телеканал.

Ранее президент Зимбабве и его супруга Грейс Мугабе не появлялись на публике с 15 ноября, когда военные объявили об установлении контроля над государственными телеканалами.