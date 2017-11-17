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    Мугабе впервые появился на публике после перехода власти в Зимбабве к военным

    Президент страны посетил церемонию вручения дипломов в университете, ректором которого он является© АР/ТАСС

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Президент Зимбабве Роберт Мугабе cегодня появился на публике впервые с тех пор, как военные взяли под контроль ситуацию в стране. 

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает британский телеканал Sky News.

    Мугабе прибыл на церемонию вручения дипломов в университете Зимбабве, расположенном в столице страны - городе Хараре. Он присутствует на церемонии ежегодно, так как является его ректором. Собравшиеся на мероприятии люди радостно приветствовали Мугабе, отмечает телеканал.

    Ранее президент Зимбабве и его супруга Грейс Мугабе не появлялись на публике с 15 ноября, когда военные объявили об установлении контроля над государственными телеканалами. 

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