МОМ: Число прибывших в ЕС беженцев превысило 1 млн.

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Число мигрантов и беженцев, прибывших в этом году в шесть стран Европейского Союза - Грецию, Болгарию, Италию, Испанию, Мальту и Кипр - по суше или морем, превысило 1 млн. человек. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявили сегодня в Международной организации по миграции (МОМ).

По данным МОМ на 21 декабря, их число составило 1 005 504 человека. Большинство из них (816 752 человека) прибыли в Европу через Грецию морем.