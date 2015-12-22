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    МОМ: Число прибывших в ЕС беженцев превысило 1 млн.

    Большинство из них прибыли в Европу через Грецию морем

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Число мигрантов и беженцев, прибывших в этом году в шесть стран Европейского Союза - Грецию, Болгарию, Италию, Испанию, Мальту и Кипр - по суше или морем, превысило 1 млн. человек. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявили сегодня в Международной организации по миграции (МОМ). 

    По данным МОМ на 21 декабря, их число составило 1 005 504 человека. Большинство из них (816 752 человека) прибыли в Европу через Грецию морем. 

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