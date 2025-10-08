Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Молдова утвердила военную стратегию на 10 лет

    • 08 октября, 2025
    • 13:04
    Правительство Молдовы утвердило военную стратегию на период 2025–2035 годов.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан.

    По его словам, стратегия предполагает постепенное увеличение бюджета на оборону, численности военнослужащих и гражданских специалистов, технологическую модернизацию, а также приведение оборонной сферы в соответствие с европейскими и международными стандартами.

    Предусматривается обеспечение постепенного увеличения численности личного состава до 8 500 военнослужащих и 2 000 человек гражданского персонала к 2030 году.

    В целом, документ определяет 18 приоритетных направления для развития вооруженных сил. Правительство планирует постепенное увеличение оборонного бюджета до 1% ВВП, как это было запланировано в принятой в конце прошлого года стратегии обороны, параллельно с организационной и технологической модернизацией армии. Среди приоритетов - развитие систем воздушного наблюдения и ПВО, киберобороны и радиоэлектронной борьбы, улучшение подготовки и логистической поддержки.

