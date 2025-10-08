Moldovada hərbi strategiya təsdiqlənib
Digər ölkələr
- 08 oktyabr, 2025
- 13:23
Moldova hökuməti 2025-2035-ci illər üçün hərbi strategiyanı təsdiqləyib.
"Report" Moldova KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Baş naziri Dorin Reçan deyib.
Onun sözlərinə görə, strategiya müdafiə xərclərinin, hərbçilərin və mülki heyətin sayının tədricən artırılmasını, texnoloji modernləşdirməni, müdafiə sahəsinin Avropa və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasını nəzərdə tutur.
2030-cu ilə qədər şəxsi heyətin sayının tədricən 8 500 hərbçiyə, mülki heyətin sayının isə 2 min nəfərə çatdırılması planlaşdırılır.
Son xəbərlər
13:59
Baş prokuror Səudiyyə Ərəbistanı Krallığında işgüzar səfərdədirXarici siyasət
13:55
III MDB Oyunları: Azərbaycanın gimnastika komandası bürünc medal qazanıbFərdi
13:54
Foto
Cəlilabadın beş kəndinin sakinləri qaz probleminin həllini gözləyirlərEnergetika
13:52
EMTA: III rübdə istehlakçı müraciətlərinin əksəriyyəti enerji təchizatı ilə bağlı olubEnergetika
13:47
Makrona qarşı impiçment təşəbbüsü keçməyibDigər ölkələr
13:46
"Karvan-Yevlax" klubunun rəsmisi: "X turdakı matçımızı doğma meydanda keçirmək istəyirik"Futbol
13:39
Spiker: Xorvatiya Azərbaycanın iqtisadi nailiyyətlərini yüksək qiymətləndirirXarici siyasət
13:35
Xorvatiya Bakı və İrəvanın münasibətlərinin normallaşmasındakı irəliləyişi dəstəkləyirXarici siyasət
13:33