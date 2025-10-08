İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    • 08 oktyabr, 2025
    • 13:23
    Moldovada hərbi strategiya təsdiqlənib

    Moldova hökuməti 2025-2035-ci illər üçün hərbi strategiyanı təsdiqləyib.

    "Report" Moldova KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Baş naziri Dorin Reçan deyib.

    Onun sözlərinə görə, strategiya müdafiə xərclərinin, hərbçilərin və mülki heyətin sayının tədricən artırılmasını, texnoloji modernləşdirməni, müdafiə sahəsinin Avropa və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasını nəzərdə tutur.

    2030-cu ilə qədər şəxsi heyətin sayının tədricən 8 500 hərbçiyə, mülki heyətin sayının isə 2 min nəfərə çatdırılması planlaşdırılır.

    Молдова утвердила военную стратегию на 10 лет

