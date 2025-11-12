Молдова утвердила денонсацию ряда соглашений в рамках СНГ

Правительство Молдовы утвердило денонсацию ряда соглашений в рамках СНГ.

Как передает Report, об этом сообщают молдавские СМИ.

Среди них соглашения о безвизовых поездках граждан государств СНГ на территории его участников, соглашение о сотрудничестве в области химии и нефтехимии, соглашение о сотрудничестве в области использования сжатого природного газа в качестве топлива для двигателей автотранспортных средств, соглашение о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей природной среды, соглашение о принципах и порядке осуществления воинских перевозок, и соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами-участниками СНГ.

Молдова, которая сейчас готовится к вступлению в ЕС, за последние три года денонсировала десятки соглашений СНГ. Это постепенный процесс - за три десятилетия были подписаны сотни документов. Кишинев уже не участвует в саммитах и заседаниях Содружества. В 2024 году парламент одобрил выход страны из Межпарламентской ассамблеи СНГ и прекратил уплату ежегодных взносов. Также было ликвидировано представительство телеканала "МИР" - медиаструктуры СНГ - в Молдове.