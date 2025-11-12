İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası

    Moldova MDB çərçivəsində daha bir neçə sazişdən çıxıb

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2025
    • 13:27
    Moldova MDB çərçivəsində daha bir neçə sazişdən çıxıb

    Moldova hökuməti MDB çərçivəsində bir sıra sazişlərin denonsasiyasını təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Moldova KİV-ləri məlumat yayıb.

    Bunlar MDB-yə üzv dövlətlərin vətəndaşlarının digər iştirakçıların ərazilərinə vizasız səfərləri haqqında sazişlər, kimya və neft-kimya sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş, avtomobil nəqliyyat vasitələrinin mühərriklərində yanacaq kimi sıxılmış təbii qazdan istifadə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş, ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş, hərbi daşımaların həyata keçirilməsi prinsipləri və qaydaları haqqında saziş və MDB-nin iştirakçısı olan dövlətlər arasında malların (işlərin, xidmətlərin) ixracı və idxalı zamanı dolayı vergitutma prinsipləri haqqında sazişdir.

    Moldova MDB
    Молдова утвердила денонсацию ряда соглашений в рамках СНГ

    Son xəbərlər

    13:31

    Nazir müavini: "Kino sahəsinə dəstək mexanizmlərinin tətbiqi investisiyaların cəlbi üçün şərait yaradır"

    Maliyyə
    13:31

    Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilib

    Digər
    13:27

    Moldova MDB çərçivəsində daha bir neçə sazişdən çıxıb

    Digər ölkələr
    13:26

    Paşinyan vaxtilə Ermənistana silah satışından imtina edilmənin səbəblərini açıqlayıb

    Region
    13:22

    Maştağadakı Abşeron suvarma kanalında minlərlə balığın ölümü araşdırılır

    İnfrastruktur
    13:14

    Ötən il ağır vəziyyətdə olan xəstələrin təxliyəsində iki dəfə helikopter ambulansdan istifadə olunub - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    13:12

    Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilib

    Digər
    13:10

    Papuaşvili: Avropa Komissiyası Gürcüstanla dialoqu deyil, qarşıdurmanı seçir

    Region
    13:07

    Türkiyənin qəzaya uğrayan təyyarəsində həlak olan hərbçilərdən 18-nin nəşi tapılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti