Молдова приступает к техпереговорам по оставшимся 3 кластерам евроинтеграции

Сегодня ЕС открыла технические переговоры по 3 оставшимся кластерам евроинтеграции, охватывающей конкурентоспособность и инклюзивный рост, "зеленую" повестку, транспортную связь, ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на совместной пресс-конференции в Брюсселе с замминистра по европейским делам Кипра Мариленой Рауной и комиссаром по вопросам расширения ЕС Мартой Кос заявила Кристина Герасимова, вице-премьер по вопросам европейской интеграции Молдовы.

"Это важный и прагматичный шаг, который позволяет процессу вступления продвигаться вперед, пока между государствами-членами продолжается формирование необходимого политического консенсуса для официального открытия кластеров", - заявила Герасимова.

Она отметила, что возникло "уникальное окно возможностей" в условиях сложившейся геополитической обстановки, когда расширение вновь стало стратегической инвестицией в стабильность и безопасность Европы.

"Наша цель ясна: подготовить Молдову к вступлению в Европейский Союз к 2030 году, чтобы, когда наступит политический момент, никакие технические препятствия не стояли на пути нашего членства", - отметила Герасимова.

По словам представителя Кипрского председательства, ускоренное выполнение обязательств не просто техническая процедура. "Речь идет об ускорении важнейших реформ, которые приближают Молдову к ЕС", - сказала Рауна.

"Европа находится под давлением со многих сторон. Мы не можем позволить себе терять время - Молдова важна и для нашей безопасности", - сказала в свою очередь комиссар Кос. ЕК, отметила она, продолжит работу с государствами-членами, чтобы продвигать процесс расширения.