    Другие страны
    • 25 сентября, 2025
    • 12:29
    Молдавский олигарх задержан в Афинах и доставлен в Кишинев

    Молдавский олигарх и бывший председатель Демократической партии страны Владимир Плахотнюк был задержан 25 сентября в столице Греции Афинах и доставлен в Кишинев.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, он помещен в одиночную камеру в изоляторе №13 в Кишинев.

    Плахотнюк был задержан в афинском аэропорту при попытке вылететь в Дубаи. При нем обнаружили 21 поддельный документ на разные имена, выданные в Молдове, Румынии, России, Украине, Болгарии, Ираке и Вануату.

    Правоохранительные органы также изъяли у его близкого соратника и бывшего депутата парламента Молдовы Константина Цуцу пять поддельных паспортов, оформленных в Румынии и Болгарии.

    Moldovalı oliqarx Afinada saxlanılaraq Kişineuya gətirilib

