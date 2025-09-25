Молдавский олигарх задержан в Афинах и доставлен в Кишинев

Молдавский олигарх и бывший председатель Демократической партии страны Владимир Плахотнюк был задержан 25 сентября в столице Греции Афинах и доставлен в Кишинев.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, он помещен в одиночную камеру в изоляторе №13 в Кишинев.

Плахотнюк был задержан в афинском аэропорту при попытке вылететь в Дубаи. При нем обнаружили 21 поддельный документ на разные имена, выданные в Молдове, Румынии, России, Украине, Болгарии, Ираке и Вануату.

Правоохранительные органы также изъяли у его близкого соратника и бывшего депутата парламента Молдовы Константина Цуцу пять поддельных паспортов, оформленных в Румынии и Болгарии.