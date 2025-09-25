Moldovalı oliqarx Afinada saxlanılaraq Kişineuya gətirilib
Digər ölkələr
- 25 sentyabr, 2025
- 12:22
Moldovalı oliqarx və ölkənin Demokratik Partiyasının keçmiş sədri Vladimir Plaxotnyuk sentyabrın 25-də Yunanıstanın paytaxtı Afinada saxlanılaraq Kişineuya gətirilib.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, onu Kişineuda 13 nömrəli həbsxanada təkadamlıq kameraya yerləşdiriblər.
V.Plaxotnyuk Afina hava limanında Dubaya uçmağa cəhd edərkən saxlanılıb. Onun üzərindən Moldova, Rumıniya, Rusiya, Ukrayna, Bolqarıstan, İraq və Vanuatuda verilmiş müxtəlif adlarda 21 saxta sənəd tapılıb.
Hüquq-mühafizə orqanları onun yaxın silahdaşı və Moldova parlamentinin keçmiş deputatı Konstantin Tsutsudan da Rumıniya və Bolqarıstanda rəsmiləşdirilmiş beş saxta pasport götürüblər.
Son xəbərlər
12:41
İngiltərəli futbolçu London təmsilçisinin tarixində meydana çıxan 900-cü oyunçu olubFutbol
12:39
Bakı metrosunun daha bir yerüstü stansiyası istifadəyə veriləcəkİnfrastruktur
12:31
Lənkəranda avtobusun vurduğu velosipedçi xəstəxanada ölübHadisə
12:29
Novxanıda 2000 abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
12:26
Sabah yağış yağacaq, güclü külək əsəcək - PROQNOZEkologiya
12:24
Zabuxda torpaqların əkin üçün istifadəyə verilməsi ilə bağlı müraciətlərin qəbulu başlayırASK
12:22
Moldovalı oliqarx Afinada saxlanılaraq Kişineuya gətirilibDigər ölkələr
12:20
"SOCAR Green": Azərbaycan "yaşıl enerji" sahəsində regional ekspertiza mərkəzinə çevriləcəkEnergetika
12:03