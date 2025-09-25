İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Moldovalı oliqarx Afinada saxlanılaraq Kişineuya gətirilib

    Digər ölkələr
    • 25 sentyabr, 2025
    • 12:22
    Moldovalı oliqarx Afinada saxlanılaraq Kişineuya gətirilib

    Moldovalı oliqarx və ölkənin Demokratik Partiyasının keçmiş sədri Vladimir Plaxotnyuk sentyabrın 25-də Yunanıstanın paytaxtı Afinada saxlanılaraq Kişineuya gətirilib.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, onu Kişineuda 13 nömrəli həbsxanada təkadamlıq kameraya yerləşdiriblər.

    V.Plaxotnyuk Afina hava limanında Dubaya uçmağa cəhd edərkən saxlanılıb. Onun üzərindən Moldova, Rumıniya, Rusiya, Ukrayna, Bolqarıstan, İraq və Vanuatuda verilmiş müxtəlif adlarda 21 saxta sənəd tapılıb.

    Hüquq-mühafizə orqanları onun yaxın silahdaşı və Moldova parlamentinin keçmiş deputatı Konstantin Tsutsudan da Rumıniya və Bolqarıstanda rəsmiləşdirilmiş beş saxta pasport götürüblər.

    Moldova afina Kişineu oliqarx
    Молдавский олигарх задержан в Афинах и доставлен в Кишинев

    Son xəbərlər

    12:41

    İngiltərəli futbolçu London təmsilçisinin tarixində meydana çıxan 900-cü oyunçu olub

    Futbol
    12:39

    Bakı metrosunun daha bir yerüstü stansiyası istifadəyə veriləcək

    İnfrastruktur
    12:31

    Lənkəranda avtobusun vurduğu velosipedçi xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    12:29

    Novxanıda 2000 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:26

    Sabah yağış yağacaq, güclü külək əsəcək - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:24

    Zabuxda torpaqların əkin üçün istifadəyə verilməsi ilə bağlı müraciətlərin qəbulu başlayır

    ASK
    12:22

    Moldovalı oliqarx Afinada saxlanılaraq Kişineuya gətirilib

    Digər ölkələr
    12:20

    "SOCAR Green": Azərbaycan "yaşıl enerji" sahəsində regional ekspertiza mərkəzinə çevriləcək

    Energetika
    12:03

    Fergus Auld: Üç il ərzində Azərbaycanda tarixi hadisələrin şahidi oldum

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti