    МОК не станет отстранять Израиль от участия в соревнованиях

    Другие страны
    • 18 сентября, 2025
    • 07:35
    МОК не станет отстранять Израиль от участия в соревнованиях

    Израиль соблюдает Олимпийскую хартию, поэтому спортсмены страны не будут отстранены от международных соревнований.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Международного олимпийского комитета (МОК).

    Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от соревнований из-за конфликта в секторе Газа.

    "Национальные олимпийские комитеты Израиля и Палестины признаны МОК и имеют равные права, - говорится в заявлении. - Оба комитета соответствуют Олимпийской хартии. Мы продолжаем работать с ними, чтобы попытаться смягчить последствия нынешнего конфликта для спортсменов".

    Израиль Олимпиада МОК

