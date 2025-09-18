МОК не станет отстранять Израиль от участия в соревнованиях

Израиль соблюдает Олимпийскую хартию, поэтому спортсмены страны не будут отстранены от международных соревнований.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от соревнований из-за конфликта в секторе Газа.

"Национальные олимпийские комитеты Израиля и Палестины признаны МОК и имеют равные права, - говорится в заявлении. - Оба комитета соответствуют Олимпийской хартии. Мы продолжаем работать с ними, чтобы попытаться смягчить последствия нынешнего конфликта для спортсменов".