МОК не станет отстранять Израиль от участия в соревнованиях
Другие страны
- 18 сентября, 2025
- 07:35
Израиль соблюдает Олимпийскую хартию, поэтому спортсмены страны не будут отстранены от международных соревнований.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Международного олимпийского комитета (МОК).
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от соревнований из-за конфликта в секторе Газа.
"Национальные олимпийские комитеты Израиля и Палестины признаны МОК и имеют равные права, - говорится в заявлении. - Оба комитета соответствуют Олимпийской хартии. Мы продолжаем работать с ними, чтобы попытаться смягчить последствия нынешнего конфликта для спортсменов".
