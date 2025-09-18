İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi İsraili beynəlxalq yarışlardan kənarlaşdırmayacaq

    Digər ölkələr
    • 18 sentyabr, 2025
    • 08:08
    Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi İsraili beynəlxalq yarışlardan kənarlaşdırmayacaq

    İsrail Olimpiya Xartiyasına əməl edir və buna görə də onun idmançıları beynəlxalq yarışlardan kənarlaşdırılmayacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin (BOK) bəyanatında deyilir.

    Bundan əvvəl İspaniyanın baş naziri Pedro Sançes Qəzza zolağındakı münaqişə səbəbindən İsraili oyunlardan kənarlaşdırmağa çağırıb.

    "İsrail və Fələstinin Milli Olimpiya Komitələri BOK tərəfindən tanınır və bərabər hüquqlara malikdir. Hər iki komitə Olimpiya Xartiyasına əməl edir. Biz hazırkı münaqişənin idmançılara təsirini azaltmaq üçün onlarla işləməyə davam edirik", - bəyanatda vurğulanıb.

