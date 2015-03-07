Могерини: ЕС не позволит втянуть себя в конфронтацию в Европе

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Евросоюз не позволит втянуть себя в конфронтационный подход к отношениям в Европе, в том числе с Россией. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам неформальной встречи глав МИД 28 стран сообщества.

"ЕС сегодня чрезвычайно реалистичен относительно развития событий в России, и мы никогда не попадем в ловушку, нас никогда силой не втянешь в конфронтацию", - сказала она. "Мы по-прежнему считаем, что, как вне нашего континента, так и внутри него, сотрудничество - намного лучшее решение, нежели конфронтация", - отметила Могерини.