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    МККК значительно сокращает количество своих работников в Афганистане

    Решение было принято после серии атак, в результате которых в этом году погибли семь сотрудников организации© TASS

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Международный комитет Красного Креста (МККК) намерен сократить свое присутствие в Афганистане после серии атак, в результате которых в этом году погибли семь сотрудников организации, передает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    "У нас нет другого выбора, кроме как значительно сократить наше присутствие в Афганистане", - заявила глава делегации МККК в Афганистане Моника Дзанарелли, добавив, что организация не намерена совсем покидать Афганистан.

    Напомним, что в феврале шесть сотрудников МККК были убиты, еще двое пропали без вести в провинции Джаузджан в Афганистане.

    В сентябре МККК подтвердил гибель своего сотрудника в провинции Балх на севере Афганистана. 

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