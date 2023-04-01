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Миссия МАГАТЭ завершила оценку ядерной энергетической инфраструктуры Казахстана

Миссия МАГАТЭ завершила оценку ядерной энергетической инфраструктуры Казахстана Эксперты миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отметили прогресс Казахстана в выполнении рекомендаций, касающихся развития ядерной энергетической инфраструктуры.
Другие страны
1 апреля 2023 г. 18:00
Миссия МАГАТЭ завершила оценку ядерной энергетической инфраструктуры Казахстана

Эксперты миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отметили прогресс Казахстана в выполнении рекомендаций, касающихся развития ядерной энергетической инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

"Команда по последующей оценке комплексного обзора ядерной инфраструктуры (INIR - Integrated Nuclear Infrastructure Review) завершила четырехдневную миссию в Казахстане, которая проходила с 28 по 31 марта 2023 года. Миссия состоялась в столице Казахстана по просьбе правительства республики. Оценивался прогресс страны в выполнении рекомендаций и предложений миссии INIR, проведенной в 2016 году", - говорится в сообщении.

Команда миссии INIR отметила, что Казахстан полностью выполнил рекомендации в сферах по координации ядерной энергетической программы, понимания финансирования АЭС, противоаварийного планирования и обращения с радиоактивными отходами.

"Казахстан добился значительного прогресса в выполнении рекомендаций и предложений, сделанных миссией INIR в 2016 году. Все эти усилия окажут дальнейшую поддержку правительству Республики Казахстан в принятии решения о начале реализации ядерной энергетической программы", - сказал руководитель команды миссии INIR Мехмет Джейхан.

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