Мирзиёев и Стубб обсудили предстоящий визит в Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Финляндии Александр Стубб провели телефонный разговор, в ходе которого основное внимание было уделено подготовке к предстоящему визиту финского лидера.

Как передает Report, об этом глава Узбекистана сообщил в соцсети X.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах.