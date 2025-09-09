Мирзиёев и Стубб обсудили предстоящий визит в Узбекистан
Другие страны
- 09 сентября, 2025
- 19:23
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Финляндии Александр Стубб провели телефонный разговор, в ходе которого основное внимание было уделено подготовке к предстоящему визиту финского лидера.
Как передает Report, об этом глава Узбекистана сообщил в соцсети X.
Стороны также обменялись мнениями о перспективах расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах.
