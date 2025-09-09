Mirziyoyev və Stubb Özbəkistana gözlənilən səfəri müzakirə edib
Digər ölkələr
- 09 sentyabr, 2025
- 20:02
Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və Finlandiya Prezidenti Aleksandr Stubb arasında telefon danışığı olub, söhbət zamanı əsas diqqət Finlandiya liderinin qarşıdan gələn səfərinə hazırlıq olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan rəhbəri "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
Tərəflər həmçinin müxtəlif sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıblar.
