Миротворцы ООН в Ливане активизировали чрезвычайные планы действий в регионе

Миротворцы ООН в Ливане активизировали чрезвычайные планы действий в регионе и продолжат выполнять свой мандат.

Миротворцы ООН в Ливане активизировали чрезвычайные планы действий в регионе и продолжат выполнять свой мандат.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил заместитель генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа на пресс-конференции с журналистами в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Представитель ООН отметил, что миротворцы активно работают над обеспечением безопасности гражданских лиц в регионе.

"Контингент продолжит свою деятельность для выполнения нашего мандата в регионе, где действуют более 10 тысяч миротворцев. Мы полны решимости проводить операции в регионе, обеспечивая безопасность. Мы поддерживаем постоянный контакт с вооруженными силами Ливана, и критическая ситуация продолжается. Наша основная обязанность - предотвратить любой инцидент. Мы подчеркиваем важность дипломатических усилий в разрешении конфликта и считаем, что эти усилия могут создать условия для нормализации ситуации в регионе", - заявил Лакруа.