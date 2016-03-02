Минздрав подтвердил первый случай заражения вирусом Зика в Словакии

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Словакии подтвержден первый случай заражения вирусом Зика. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр здравоохранения страны Вилиам Числак.

Как отмечается, вирус был обнаружен у женщины, вернувшейся в Словакию из Южной Африки.

На прошлой неделе сообщалось о госпитализации вернувшейся недавно из Южной Америки женщины с признаками трудно диагностируемого вирусного заболевания. Госпитализация была проведена прежде всего в связи с тем, что больная находилась в регионе распространения вируса Зика - в Южной Америке.