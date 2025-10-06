Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Минздрав Газы заявил о гибели в анклаве не менее 65 палестинцев за сутки

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 07:15
    Минздрав Газы заявил о гибели в анклаве не менее 65 палестинцев за сутки

    По меньшей мере 65 палестинцев погибли в результате боевых действий и обстрелов израильских ВС за последние 24 часа, еще 153 человека получили ранения.

    Как передает Report, такие данные обнародовало министерство здравоохранения анклава в своем Telegram-канале.

    Согласно информации ведомства, общее число жителей Газы, погибших вследствие конфликта, достигло 67 139, почти 170 тыс. пострадали.

    В Минздраве также подчеркнули, что в последние сутки также был зафиксирован еще один случай голодной смерти. Общее число умерших из-за голода и осложнений, вызванных недоеданием, достигло 460.

    сектор Газа израиле-палестинский конфликт погибшие
    Qəzzada aclıqdan ölənlərin sayı 460-a çatıb

    Последние новости

    07:15

    Минздрав Газы заявил о гибели в анклаве не менее 65 палестинцев за сутки

    Другие страны
    06:46

    Отношения между Италией и США обострились из-за макарон

    Другие страны
    06:09

    Стоимость золота на Comex обновила исторический максимум

    Финансы
    05:38

    СМИ: В Британии отказались судить возможных китайских шпионов ради дружбы с КНР

    Другие страны
    05:21

    Под Эверестом спасены сотни попавших в снежную бурю туристов

    Происшествия
    04:50

    В США уже начались увольнения госслужащих из-за шатдауна

    Другие страны
    04:19

    В Сиднее мужчина открыл огонь из винтовки по людям и авто

    Другие страны
    03:44

    В Кыргызстане произошло сильное землетрясение

    Другие страны
    03:06

    Трамп объявил о завершении первой фазы урегулирования на Ближнем Востоке

    Другие страны
    Лента новостей