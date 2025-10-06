Минздрав Газы заявил о гибели в анклаве не менее 65 палестинцев за сутки
Другие страны
- 06 октября, 2025
- 07:15
По меньшей мере 65 палестинцев погибли в результате боевых действий и обстрелов израильских ВС за последние 24 часа, еще 153 человека получили ранения.
Как передает Report, такие данные обнародовало министерство здравоохранения анклава в своем Telegram-канале.
Согласно информации ведомства, общее число жителей Газы, погибших вследствие конфликта, достигло 67 139, почти 170 тыс. пострадали.
В Минздраве также подчеркнули, что в последние сутки также был зафиксирован еще один случай голодной смерти. Общее число умерших из-за голода и осложнений, вызванных недоеданием, достигло 460.
