Минздрав Газы заявил о гибели в анклаве не менее 65 палестинцев за сутки

По меньшей мере 65 палестинцев погибли в результате боевых действий и обстрелов израильских ВС за последние 24 часа, еще 153 человека получили ранения.

Как передает Report, такие данные обнародовало министерство здравоохранения анклава в своем Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, общее число жителей Газы, погибших вследствие конфликта, достигло 67 139, почти 170 тыс. пострадали.

В Минздраве также подчеркнули, что в последние сутки также был зафиксирован еще один случай голодной смерти. Общее число умерших из-за голода и осложнений, вызванных недоеданием, достигло 460.