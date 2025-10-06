İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Qəzzada aclıqdan ölənlərin sayı 460-a çatıb

    Digər ölkələr
    • 06 oktyabr, 2025
    • 07:13
    Qəzzada aclıqdan ölənlərin sayı 460-a çatıb

    Son 24 saat ərzində İsrail qüvvələrinin hərəkətləri nəticəsində ən azı 65 fələstinli həlak olub, daha 153 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, münaqişə nəticəsində həlak olan qəzzalıların ümumi sayı 67 139 nəfərə çatıb, 170 000-ə yaxın yaralı var.

    Səhiyyə Nazirliyi onu da vurğulayıb ki, son 24 saat ərzində daha bir aclıqdan ölüm halı qeydə alınıb. Odur ki, aclıq və qida çatışmazlığının yaratdığı fəsadlar nəticəsində ölənlərin ümumi sayı 460-a çatıb.

    Qəzza İsrail
