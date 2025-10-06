Qəzzada aclıqdan ölənlərin sayı 460-a çatıb
Digər ölkələr
- 06 oktyabr, 2025
- 07:13
Son 24 saat ərzində İsrail qüvvələrinin hərəkətləri nəticəsində ən azı 65 fələstinli həlak olub, daha 153 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, münaqişə nəticəsində həlak olan qəzzalıların ümumi sayı 67 139 nəfərə çatıb, 170 000-ə yaxın yaralı var.
Səhiyyə Nazirliyi onu da vurğulayıb ki, son 24 saat ərzində daha bir aclıqdan ölüm halı qeydə alınıb. Odur ki, aclıq və qida çatışmazlığının yaratdığı fəsadlar nəticəsində ölənlərin ümumi sayı 460-a çatıb.
Son xəbərlər
08:20
Hindistanda torpaq sürüşməsi nəticəsində 23 nəfər ölübDigər ölkələr
08:08
Foto
Bakıda 12 istiqamətdə tıxac var - SİYAHIİnfrastruktur
08:03
Tramp Milli Qvardiyanın Texasdakı 400 hərbçisini digər ştatlara göndərəcəkDigər ölkələr
07:45
III MDB Oyunları: Bu gün 8 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcəkFərdi
07:13
Qəzzada aclıqdan ölənlərin sayı 460-a çatıbDigər ölkələr
06:42
Dünya qızıl bazarında tarixi rekord qeydə alınıbMaliyyə
06:08
Britaniyadan casuslarla bağlı Çinə jestDigər ölkələr
05:50
İtaliya ilə ABŞ arasında münasibətlər makarona görə gərginləşibDigər ölkələr
05:12