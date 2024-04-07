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Минздрав Газы: Число погибших палестинцев приближается к 33,2 тыс.

Минздрав Газы: Число погибших палестинцев приближается к 33,2 тыс. Почти 33,2 тыс. палестинцев погибли в результате проведения израильскими силами с начала октября 2023 года военной операции в секторе Газа.
Другие страны
7 апреля 2024 г. 15:19
Минздрав Газы: Число погибших палестинцев приближается к 33,2 тыс.

Почти 33,2 тыс. палестинцев погибли в результате проведения израильскими силами с начала октября 2023 года военной операции в секторе Газа.

Как передает Report, такие данные публикует в своем официальном Telegram-канале министерство здравоохранения палестинского анклава.

"Число жертв израильской агрессии в секторе Газа на настоящий момент достигло 33 175, еще 75 886 человек получили ранения", - говорится в заявлении минздрава. По информации ведомства, только за минувшие сутки в Газе погибли 38 человек, 71 пострадал.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе.

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