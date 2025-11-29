Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 70 тысяч

Число погибших в секторе Газа из-за действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 70 тысяч.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство здравоохранения палестинского анклава.

"Число погибших из-за действий Израиля с 7 октября 2023 года увеличилось до 70,1 тысячи, пострадали 170 983 человека", - говорится в заявлении.

Отмечается, что за последние 48 часов в больницы сектора Газа поступили двое погибших и 11 пострадавших. По данным министерства здравоохранения, после вступления в силу прекращения огня в секторе Газа погибли 354 человека, ранения получили более 900.