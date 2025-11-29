İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Qəzza Səhiyyə Nazirliyi: Həlak olan fələstinlilərin sayı 70 mini keçib

    Digər ölkələr
    • 29 noyabr, 2025
    • 21:33
    Qəzza Səhiyyə Nazirliyi: Həlak olan fələstinlilərin sayı 70 mini keçib

    İsrail-HƏMAS münaqişəsində həlak olan fələstinlilərin sayı 70 min nəfəri keçib.

    "Report" "Associated Press" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Nazirliyin məlumatına görə, 2023-cü il oktyabrın 7-dən bu yana ölənlərin sayı 70,1 nəfərə çatıb, 170 983 nəfər isə yaralanıb.

    Son 48 saat ərzində Qəzza sektorundakı xəstəxanalara 2 nəfərin meyiti və 11 yaralı gətirilib. Nazirliyin məlumatına görə, atəşkəsin qüvvəyə minməsindən sonra Qəzza sektorunda 354 nəfər həlak olub, 900-dən çox insan isə yaralanıb.

    Qəzza İsrail Fələstin HƏMAS Statistika
    Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 70 тысяч

    Son xəbərlər

    22:06

    ABŞ Ukraynaya "Tomahawk" raketləri əvəzinə gömrük rüsumlarından azad olunmağı tövsiyə edib

    Digər ölkələr
    21:48

    Ərdoğan: Türkiyə Yaxın Şərqlə bağlı hazırkı siyasətini davam etdirəcək

    Region
    21:33

    Qəzza Səhiyyə Nazirliyi: Həlak olan fələstinlilərin sayı 70 mini keçib

    Digər ölkələr
    21:14

    Vətənə, dövlətə xəyanətkar və satqın mövqedə olanlar qanunlar qarşısında cavab verməlidirlər - RƏY

    Daxili siyasət
    21:09

    VİRAT gəmisi Türkiyəyə aparılır

    Region
    21:02

    Kuba ABŞ-ni Karib regionunda elektromaqnit maneələr yaratmaqda ittiham edib

    Digər ölkələr
    20:44

    Zelenski Parisdə Makronla görüşəcək

    Digər ölkələr
    20:31

    Londonda Fələstinə dəstək məqsədilə genişmiqyaslı nümayiş keçirilir

    Digər ölkələr
    20:19

    Finlandiya və Böyük Britaniya Rusiya sərhədi yaxınlığında təlimlər keçirir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti