Qəzza Səhiyyə Nazirliyi: Həlak olan fələstinlilərin sayı 70 mini keçib
Digər ölkələr
- 29 noyabr, 2025
- 21:33
İsrail-HƏMAS münaqişəsində həlak olan fələstinlilərin sayı 70 min nəfəri keçib.
"Report" "Associated Press" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
Nazirliyin məlumatına görə, 2023-cü il oktyabrın 7-dən bu yana ölənlərin sayı 70,1 nəfərə çatıb, 170 983 nəfər isə yaralanıb.
Son 48 saat ərzində Qəzza sektorundakı xəstəxanalara 2 nəfərin meyiti və 11 yaralı gətirilib. Nazirliyin məlumatına görə, atəşkəsin qüvvəyə minməsindən sonra Qəzza sektorunda 354 nəfər həlak olub, 900-dən çox insan isə yaralanıb.
