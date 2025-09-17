Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 65 тысяч

Число палестинцев, погибших в результате конфликта Израиля с ХАМАС, превысило 65 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщает Министерство здравоохранения Газы.

По данным ведомства, число погибших с 7 октября 2023 года достигло 65 062 человек, еще 165 697 получили ранения.