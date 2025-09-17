Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 65 тысяч

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 19:57
    Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 65 тысяч

    Число палестинцев, погибших в результате конфликта Израиля с ХАМАС, превысило 65 тысяч.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщает Министерство здравоохранения Газы.

    По данным ведомства, число погибших с 7 октября 2023 года достигло 65 062 человек, еще 165 697 получили ранения.

    Израиль cектор Газа ХАМАС
    Qəzza Səhiyyə Nazirliyi: Həlak olan fələstinlilərin sayı 65 mini keçib
    Palestinian death toll in Israel-Hamas war passes 65,000

