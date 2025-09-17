Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 65 тысяч
Другие страны
- 17 сентября, 2025
- 19:57
Число палестинцев, погибших в результате конфликта Израиля с ХАМАС, превысило 65 тысяч.
Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщает Министерство здравоохранения Газы.
По данным ведомства, число погибших с 7 октября 2023 года достигло 65 062 человек, еще 165 697 получили ранения.
