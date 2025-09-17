İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Qəzza Səhiyyə Nazirliyi: Həlak olan fələstinlilərin sayı 65 mini keçib

    Digər ölkələr
    • 17 sentyabr, 2025
    • 20:08
    İsrail-HƏMAS münaqişəsində həlak olan fələstinlilərin sayı 65 min nəfəri keçib.

    "Report" "Associated Press" agebtliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Nazirliyin məlumatına görə, 2023-cü il oktyabrın 7-dən bu yana ölənlərin sayı 65 062 nəfərə çatıb, 165 697 nəfər isə yaralanıb.

    Qəzza İsrail-HƏMAS münaqişəsi
    Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 65 тысяч
    Palestinian death toll in Israel-Hamas war passes 65,000

