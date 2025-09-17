Qəzza Səhiyyə Nazirliyi: Həlak olan fələstinlilərin sayı 65 mini keçib
Digər ölkələr
- 17 sentyabr, 2025
- 20:08
İsrail-HƏMAS münaqişəsində həlak olan fələstinlilərin sayı 65 min nəfəri keçib.
"Report" "Associated Press" agebtliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
Nazirliyin məlumatına görə, 2023-cü il oktyabrın 7-dən bu yana ölənlərin sayı 65 062 nəfərə çatıb, 165 697 nəfər isə yaralanıb.
