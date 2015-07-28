Число погибших при пожаре в Египте возросло до 24

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Число погибших при пожаре на мебельной фабрике в городе Эль-Убур близ столицы Египта увеличилось до 24 человек, еще 24 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник представитель министерства здравоохранения страны.

Пожар на фабрике по производству мебели в Эль-Убур возник во вторник в первой половине дня. Огонь быстро распространился на большой площади, заблокировав несколько десятков рабочих.

По данным министерства, несколько пострадавших, доставленных в больницы в критическом состоянии, позднее скончались.





