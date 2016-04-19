Минздрав Афганистана: Более 200 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Более 200 человек получили ранения в результате взрыва в центре Кабула и были доставлены в больницы. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил представитель министерства здравоохранения Афганистана Мохммад Исмаил Каваси.

Представитель министра внутренних дел Афганистана Седик Седикки заявил, что смертник взорвал автомобиль. Он также заявил, что двое сообщников нападавшего возможно еще оказывают сопротивление. Сообщается, что в районе происшествия слышна стрельба.

Нападение произошло в утренний час пик в районе, неподалеку от которого находится министерство обороны страны и военные комплексы.

Ответственность за нападение взяло на себя движение Талибан.